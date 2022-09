Feueralarm am Mannheimer Hauptbahnhof wegen Blase am Fuß

Mannheim. Aus einem kuriosen Grund hat ein 46-Jähriger am Freitagmorgen den Feueralarm im Mannheimer Hauptbahnhof betätigt: Er hatte eine Blase am Fuß. Wie die Bundespolizei erst am Montag mitteilte, beobachtete gegen 8.35 Uhr eine Zeugin den Mann, wie er im Untergeschoss den Knopf betätigte und sich neben den Melder setzte. Als mehr als 20 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Bundespolizei eintrafen, machte sich der Mann bemerkbar und rechtfertigte sich mit einer Verletzung am Fuß. Die Feuerwehrleute verließen daraufhin den Einsatzort, der Rettungsdienst erstversorgte die Blase. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschen von Hilfsbedürftigkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1