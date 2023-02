Feueralarm: Hotel in Schwetzingen evakuiert

Schwetzingen. Aufregung herrschte am Dienstagabend in der Carl-Benz-Straße in Schwetzingen: Weil eine Brandmeldeanlage auslöste, musste ein Hotel evakuiert werden.

Die Nachfrage bei der Feuerwehr Schwetzingen ergab, das der Rauchmelder im chinesischen Restaurant „Holiday“ durch Wasserdampf ausgelöst wurde. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, um sich zunächst ein Bild von der Lage zu machen. Das angrenzende Hotel „eXo-Square Heidelberg-Schwetzingen“ wurde zuerst vorsorglich geräumt.

Da es sich im gleichen Gebäude, in dem das Restaurant ist, im fünften und sechsten Stockwerk befindet und der Rettungsweg über das Treppenhaus bis in das vierte Obergeschoss reicht, wird das Hotel bei Feueralarm durch ein Signal informiert und eben geräumt. Dies sei ein normales Vorgehen, informierte Feuerwehrkommandant Walter Leschinski. Dies führte zu einem erhöhten Menschenaufkommen auf der Straße.

Die Einsatzkräfte konnten durch die Feuerwehrinformationszentrale genau sehen, welcher Feuermelder betroffen war. Vor Ort – im Restaurant – waren weder Rauch nach Feuer zu sehen. Der Melder wurde daher abgestellt. Die Aktion dauerte 30 Minuten.