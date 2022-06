Ein brennender Papierkorb kann einen gesamten Wohnungsbrand entfachen. Damit es nicht so weit kommt, trainierten über 150 Mitglieder der Schulgemeinschaft am Hebel-Gymnasium in Schwetzingen den richtigen Umgang mit einem Übungsfeuerlöscher.

Innerhalb des Chemieunterrichts behandelten alle achten Klassen theoretische Inhalte zu Brandursachen, zur Brandvermeidung und zum Feuerlöschen –

...