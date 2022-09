Schwetzingen. Während die Schwetzinger Feuerwehr am frühen Dienstagnachmittag den Rettungsdienst bei einem Einsatz in der Schwetzinger Friedrichstraße mit der Drehleiter unterstützte, ist es zu einer Rauchentwicklung in der Gustav-Stresemann-Straße gekommen. In einer Wohnung ist Papier in Brand geraten, wurde jedoch vom Bewohner rechtzeitig gelöscht, so die Rettungskräfte. Die Feuerwehr war bei beiden Einsätzen mit drei Fahrzeugen vor Ort.

