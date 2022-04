Feuerwehr gut aufgestellt

Mit dem vom Gemeinderat ohne Diskussion goutierten Feuerwehrentwicklungsplan 2020 sieht Bürgermeister Matthias Steffan die Freiwillige Feuerwehr auf der Höhe der Zeit. Vor allem sei es gelungen, den Fahrzeugpark gut aufzustellen. In Sachen technischer Ausstattung sei die Truppe unter Feuerwehrkommandant Walter Leschinski jedenfalls außerordentlich modern ausgerüstet.

Auch beim in die Jahre gekommenen Gerätehaus befinde man sich auf dem Weg. Die Sanierung eines Teilbereichs der Umkleideräume und sanitären Einrichtungen sei weitgehend abgeschlossen. Die Genehmigung für die Erweiterung des Umkleidebereichs sei erteilt und auch die Umsetzungsplanung für den Neubau einer Logistikhalle angelaufen – ebenso die Planungsphase für den Erweiterungsbau der Einsatzzentrale. Die Ausstattung der Feuerwehr, so der Tenor am Ratstisch, sei wichtig und vor dem Hintergrund des großen Engagements der Wehrleute das Mindeste, wofür die Stadt zu sorgen habe. ske

