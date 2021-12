Feuwehr löscht Brand in Kleingartenanlage

Schwetzingen. Zu einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz kam es wegen eines Gartenhausbrands in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Schwetzingen. Gegen zwei uhr morgens wurden die Einsatzkräfte zur Kleingartenanlage Wingertsbuckel gerufen, wie die Feuerwehr am Mittwochnachmittag mitteilte. Vor Ort stand eine größere Gartenlaube im Vollbrand.

Bereits auf der Anfahrt sei ein größerer Flammenschein von der B535 zu sehen gewesen. Durch einen schnellen Löschangriff über zwei Seiten konnte eine Brandausbreitung auf benachbarte Gartenhäuser verhindert werden. Da sich vor Ort keine Wasserentnahmestelle befand, wurde ein Pendelverkehr zwischen den Löschfahrzeugen eingerichtet. Im weiteren Einsatzverlauf wurden mehrere Gasflaschen und Druckgasbehälter geborgen und kontrolliert. Für die Feuerwehr war der Einsatz gegen 6.30 Uhr am Mittwochmorgen beendet.