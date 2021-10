Filiale macht endgültig zu

Dass die Commerzbank ihre Filiale in der Dreikönigstraße Schwetzingen schließen wird, war bereits vor Wochen kommuniziert worden (wir berichteten). Nun ist auch der Termin bekannt: Es ist der Dienstag, 16. November, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.

Künftig können sich Kunden laut Commerzbank unter der Telefonnummer 0695/80 00 80 00 beraten lassen. Tägliche Bankgeschäfte können online oder über die Commerzbank-Banking-App mobil erledigt werden. Den Schwetzinger Kunden verspricht Sascha Nock, Marktbereichsleiter der Commerzbank in Schwetzingen: „Wir werden alles dafür tun, dass sich unsere Kunden bei der Commerzbank gut betreut fühlen. Wir sind die Bank an der Seite unserer Kunden – digital und persönlich.“ In der Region bleiben die Filialen in Heidelberg, Walldorf, Speyer und Mannheim geöffnet.

Bargeldversorgung gewährleistet

Die Bargeldversorgung in Schwetzingen sei gewährleistet, versichert das Unternehmen – auch wenn die Selbstbedienungszone ab 16. November nicht mehr zur Verfügung steht.

Commerzbank-Kunden können kostenlos die Automaten der Cash-Group nutzen. Dazu gehören die Deutsche Bank, HypoVereinsbank und die Postbank. zg

