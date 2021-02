Schwetzingen. Einmal als Schauspieler selbst vor der Kamera stehen – diese Erfahrung durften einige Schüler des Privatgymnasiums (PGS) nun machen. Aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen kann der Informationstag nämlich nicht vor Ort stattfinden, also wurden die Verantwortlichen kreativ.

Der normalerweise im Januar anberaumte Tag bietet Interessierten die Möglichkeit, das Schulgebäudekennenzulernen, sich mit dem Konzept vertraut zu machen und am Programm verschiedener Mitmach-Stationen teilzunehmen, schreibt die Schule dazu.

Obwohl dieses Erlebnis sicherlich nicht zu ersetzen ist, überlegten sich die Verantwortlichen bereits vor einiger Zeit eine Alternative und entschieden sich schlussendlich dazu, einen Infofilm zu drehen. An drei Schultagen Anfang Dezember wurden die Schüler zu Schauspielern und Komparsen und stellten die sonst am Infotag präsentierten Stationen nach: Von der in der fünften Klasse wöchentlich stattfindenden Frühstücksstunde, einer klassischen Englischstunde über das Pausenkonzept mit den schuleigenen Aktivitäten in der Mittagspause „AiMs“ hin zu dem in der Unterstufe etablierten Basismedienkurs sowie dem Schulfach „Glück“ ist alles vertreten.

Erfahrungen im Kongo

Vor der Kamera berichten die Schüler dazu auch selbst, welche Projekte sie durch dieses spezielle Unterrichtsfach kennengelernt haben. Dazu zählt unter anderem der Besuch auf einer Alm in Österreich, eine Woche auf einem Binnenschiff, oder die Mitarbeit im Schwetzinger Seniorenheim. Um Erfahrungen zu sammeln, war eine Schülerin sogar im Kongo und hat dort unter anderem das Sommerferienprogramm mitgestaltet und Deutschunterrichtet.

Auch die Schulleitung und viele Lehrer kommen zu Wort und bieten somit weitere Informationen und Einblicke, sodass der Infoflm einen ersten Eindruck von dem auf den drei Pfeilern „Betreuung, Erziehung und Bildung“ aufgebauten pädagogischen Konzept des PGS verschafft. Interessierte können sich schon jetzt anmelden. zg/nina

