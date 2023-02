Film und Diskussion zum Ukraine-Krieg

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine jährt sich am Freitag, 14. Februar. Zu diesem schrecklichen Jahrestag möchte der Grüne-Kreisverband zu einer Solidaritätsaktion einladen: Am Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr wird im Grünen-Büro in der Mannheimer Straße 7 in Schwetzingen den Kurzfilm „Oh, Sister!“ gezeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Oh, Sister!“ ist ein 20-minütiger Dokumentarfilm über ukrainische Frauen, die sich den Herausforderungen der anhaltenden russischen Invasion stellen und für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit in der Ukraine kämpfen. Der Film zeigt auf bewegende Weise die Auswirkungen des Krieges und vermittelt der Welt ein Bild von mutigen, widerstandsfähigen und starken ukrainischen Frauen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Oh, Sister!“ folgt der Reise dreier Friedensnobelpreisträgerinnen nach Krakau und Lviv. Erzählt werden die Geschichten von sechs ukrainischen Frauen, die sich mit ihrem Einsatz täglich den Herausforderungen des Angriffskrieges stellen. Eine von ihnen, Oleksandra Matviichuk, eine Anwältin für Menschenrechte, leitet das „Zentrum für bürgerliche Freiheiten“ (Center for Civil Liberties), welches im Jahr 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Matviichuk hat im Oktober 2022 beim Bundesparteitag der Grünen gesprochen. Der Film wurde im Juni 2022 von der ukrainischen Produktionsfirma 23/32 Films unter der Regie von der Ukrainerin Hanna Kapylova produziert. Er wurde initiiert von den zwei NGOs Nobel Women’s Initiative und United for Ukraine und anderen Partnern. Der Film wird auf Englisch und Ukrainisch mit deutschen Untertiteln gezeigt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Diskussion und Austausch.

Anwesend wird neben dem Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Schwetzingen, Dr. Andre Baumann, auch der Landtagsabgeordnete Michael Juokov aus Ulm sein, der die Situation von in der Ukraine von Anfang an sehr detailliert und fachkundig beobachtet. Joukov wird sich online an der Diskussion beteiligen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg