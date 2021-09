Filme zeigen Leben in Afghanistan

Das Café International veranstaltet im Zuge seiner wöchentlichen Öffnung am Donnerstag, 16. September, 18.30 Uhr, in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Schlossplatz einen Abend mit dem afghanischen Filmemacher Mohammad Hassan Nazeri (Bild). Er leitete unter anderem eine Konferenz zum Wiederaufbau der afghanischen Kino- und Filmlandschaft.

Zur Einstimmung gibt es ab 17 Uhr neben dem üblichen Café-Angebot, afghanisches Fingerfood und afghanische Musik, danach ab 18.30 Uhr zeigt Mohammad Hassan Nazeri (Jahrgang 1972) drei kurze Dokumentarfilme. Diese beschäftigen sich mit der Lebenswirklichkeit von Frauen, Kindern und Minderheiten in Afghanistan.

© Nazeri

Im Anschluss besteht jeweils die Möglichkeit, Fragen zu stellen und gemeinsam mit dem Filmemacher zu diskutieren. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln statt. zg/Bild: Nazeri