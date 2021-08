Filter aus Herrenberg killen Viren in Klassenzimmern

Region. Er ist leise, verbraucht wenig Strom und er gibt einem das gute Gefühl wieder eine Besprechung machen zu können ohne die Maske aufsetzen zu müssen. Und gerade für den Einsatz in der Schule wirkt der Pro Active Air iO+ wie geschaffen, denn man kann ihn so einstellen, dass er sich automatisch nach einer gewissen Zeit abschaltet und so keiner ans Ausschalten nach dem Unterrichtsende denken muss. Denn zu hören ist er kaum – und darin ist vermutlich sein großer Vorteil zu anderen Geräten begründet, die eben schon ein kräftiges Grundrauschen haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das liegt wohl an der Funktionsweise des Luftreinigungsgerätes, von denen es zwei Größen gibt. Das größere reicht für große Besprechungsräume und Lehrerzimmer, je nach Größe der Klassenräume wäre sogar schon das kleinere Modell ausreichend. Aber darüber beraten gerne die Experten von der AVR Energie, die sich den Vertrieb der Geräte in unserer Region auf die Fahnen geschrieben haben. Lothar Bauder ist überzeugter Anhänger von Pro Active Air, seit er die Geräte in der AVR-Verwaltung selbst getestet und deren Reinigungskraft gemessen hat. Und die Tests des Fraunhofer Institutes sprechen ebenfalls für sich. Fehlt eigentlich nur noch das Gütesiegel „Made in Germany“. Aber das soll laut den aus Herrenberg stammenden Firmengründern als zweiter Schritt kommen. Derzeit arbeitet in der schwäbischen Firmenzentrale die Entwicklungsabteilung und der Vertrieb, aber die Produktion sei bereits im Aufbau, heißt es von Seiten der AVR, die das Gerät in unserer Redaktion vorstellte und zum zwei wöchigen Test vor Ort gelassen hatte.

AVR ist derzeit auf Infotour

Lothar Bauder von der AVR zeigt, wie einfach der Filter zur Reinigung herausgezogen werden kann. Das Gerät ist so groß wie eine Lautsprecherbox. © Gruler/Prinzip E

Das Thema kam bei der AVR Energie auf, als die Frage nach der Ausstattung der kreiseigenen Berufsschulzentren mit Luftreinigern akut wurde. Die AVR machte sich schlau und stieß auf das Start-up-Unternehmen von Marcel Zahlen aus Herrenberg. Und die Vorteile der neuen Pro-Active-Air-Technik gegenüber Standardluftfiltern überzeugte die Techniker bei der AVR. „Wir sorgen mit unserer Wirkkombination aus Ionisierung und aktiviertem Sauerstoff dafür, dass die Raumluft selbst als Schutzbarriere fungiert und sämtliche Aerosole, Partikel, Viren und Bakterien zu 99,9 Prozent sofort entfernt werden. Zusätzlich haben wir in unserem Gerät hochwirksame Dauerfilter und Entkeimungstechnologie verbaut. Wir erfüllen sämtliche normativen und gesetzlichen Vorgaben. Im Gegensatz zur Filtertechnik warten wir nicht, bis die Luft am Filter angekommen ist, sondern deaktivieren schädliche Bestandteile direkt am Ort ihrer Entstehung“, sagt Erfinder Marcel Zahlen.

Mehr zum Thema Lokales Die Filter der Herrenberger Firma Pro Active Air 01:42 Mehr erfahren Corona-Pandemie in Baden-Württemberg Grünes Licht für Luftfilter für Schulen im Südwesten - Anträge ab Montag möglich Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Wird die Luft in Brühler Klassenräumen bald gefiltert? Mehr erfahren

Lothar Bauder nennt im Gespräch mit unserer Zeitung einige Vorteile der Geräte aus Herrenberg: „Herkömmliche Luftfilter eliminieren Viren und Verunreinigungen erst nach Durchfilterung der gesamten Raumluft im Gerät. Das macht einen hohen Luftdurchsatz notwendig und ist mit entsprechend hohem Strombedarf und einer gewissen Lautstärke verbunden. Das Gerät iO+ sorgt hingegen für die aktive Unterbrechung der Übertragung von Viren durch die Luft. Zudem sorgt der hohe Stromverbrauch bei herkömmlichen Filtern für enorme Betriebskosten beispielsweise in einer Schule mit vielen Klassenräumen. „Aufgrund hochdichter Filtermaterialien werden durchschnittlich 8000 Watt bei acht Betriebsstunden je Tag verbraucht. Der iO+ benötigt aber nur 232 Watt in der gleichen Zeit“, so Lothar Bauder weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wichtig bei den Folgekosten ist aber vor allem, dass die Pro-Active-Geräte nicht wie andere Anlagen eigens einen Wartungsvertrag brauchen: „Bei herkömmlichen Luftfiltern ist ein regelmäßiger Wechsel und die Entsorgung von HEPA-Filtern zur Aufrechterhaltung der Leistung notwendig. Das verursacht pro Gerät im Schnitt Mehrkosten von 750 Euro jährlich oder eben ein Wartungsvertrag. Bei unserem Gerät ist kein ständiger Filterwechsel notwendig, da die verbauten Produkte Dauerfilter sind. Lediglich eine Reinigung alle sechs bis acht Wochen durch den Anwender selbst sollte durchgeführt werden. Das ist in einem kurzen Kurs durch den Hausmeister durchführbar und irgendwann nach zwei bis drei Jahren sind dann die UV-Lampen verbraucht und müssen getauscht werden“, heißt es vonseiten des Herstellers.

Die Luftreiniger sind reletiv leicht und sitzen auf vier Rollen, sodass sie problemlos in die Räume verschoben werden können, in denen sie gerade gebraucht werden. Stecker rein und schon funktionieren sie wieder. Ob Arztpraxen, Physiotherapie-Zentren, Hotels, Bars, Büros, Besprechungszimmer und halt vor allem Kindergärten und Schulen – der Nutzung sind keine Grenzen gesetzt. Mit 2999 Euro für das große und 1999 Euro für das kleinere Gerät sind sie auch gar nicht so teuer, wie man denkt. Und klar dürfte sein, dass eine schnelle Hilfe in Sachen Luftreinigung mit eingebauten Geräten für den Herbst überhaupt nicht machbar ist, mit mobilen Geräten aber schon. Privatleute, Geschäftsleute oder die öffentliche Hand können sich dann gerne direkt an die AVR wenden.

Fördermöglichkeit beim Land

Übrigens gibt es jetzt auch Fördermöglichkeiten für solche mobilen Geräte: Das Land hat beschlossen, die öffentlichen und freien Träger der Schulen und Kindertageseinrichtungen bei der Beschaffung von mobilen Raumluftfiltergeräten und CO2-Sensoren zu unterstützen. Nach dem 40-Millionen-Programm aus dem vergangenen Jahr umfasst das Förderprogramm nun ein Gesamtvolumen von 70 Millionen Euro. Die zugehörige Förderrichtlinie ist am Freitag, 6. August, veröffentlicht worden und ist bereits in Kraft. „Darüber haben wir die Schulen, Träger der Kindertageseinrichtungen, Kommunalen Landesverbände sowie die Arbeitsgemeinschaft freier Schulen im Land informiert“, heißt es vom Kultusministerium.

Lokales Die Filter der Herrenberger Firma Pro Active Air 01:42 Mehr erfahren