Finale bei der Schlossplatzmusik in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Jazzinitiative Schwetzingen sorgte für einen schönen beschwingten Sommer.

Die Schlossplatzkonzerte an Freitagen lockten stets viele Gäste an und in den umliegenden Lokalen freute man sich über die grandiose Unterhaltung – so auch vergangene Woche, als die „Crazy Crocodiles“ vor dem Palais Hirsch loslegten. Streng genommen kein Jazz, aber Blues, Rock‘n’Roll und Oldies – kurzum: Es war einfach gute Musik zum Mitsingen und machte gute Laune. Auch wurde fleißig getanzt.

An diesem Freitag, 9. September, geht die Schlossplatzmusik der Jazzinitiative in die letzte Runde für dieses Jahr, heißt es in einer Pressemitteilung. Es spielt ab 19 Uhr vor dem Palais Hirsch unter der Leitung von Alois Willing die Formation „Three and a Half Trombones“. Dieses illustre Posaunenensemble glänzt nicht nur mit fantastischer Musik, sondern hat dabei auch ein paar Comedy-Showeinlagen, die für beste Unterhaltung sorgen sollten. Das sollte man sich zum Abschluss der Reihe nicht entgehen lassen.