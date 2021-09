In der Orangerie des Schwetzinger Schlossgartens läuft derzeit noch die sehr erfolgreiche Ausstellung „Transformation“ der hiesigen Künstlerinitiative KIS. Am Sonntag, 26. September geht sie zu Ende. Im Rahmen der Finissage lädt die KIS nochmals um 11 Uhr zu einem Künstlergespräch in der Ausstellung ein, das von Prof. Josef Walch moderiert wird. Hierzu wird eingeladen, bevor diese schon bei der Vernissage hervorragend besuchte Ausstellung ihre Tore schließt. zg/Bild: Walch

