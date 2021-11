Finissage wird lebenslustig

Das große Ausstellungs- und Veranstaltungsprojekt „Was bleibt.“ der evangelischen Kirchengemeinde in Kooperation mit der Sparkasse wird am Freitag, 26. November, seinen Abschluss finden. „Was bleibt . . . nach Totenhemd und Leichen-schmaus? Eine lebenslustige Finissage“ – so steht es im Programm.

Das „Was bleibt.“-Team lädt um 19.30 Uhr in die Kundenhalle der Sparkasse ein. Dort werden Diakonin Margit Rothe und Religionswissenschaflerin Simone Heidbrink einige ernste und lustige Schmankerl bereithalten, um das scheinbar schwere Thema „Beschäftigung mit dem eigenen Sterben“ mit Leichtigkeit ausklingen zu lassen. Interessierte Teilnehmende sind willkommen. Es gilt 2G. zg