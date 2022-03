Firmlinge mögen sich melden

Die Firmungen in der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt finden am 11. und 12. November statt. Alle getauften Jugendlichen, die dieses Jahr 15 oder 16 Jahre alt werden, erhielten bereits eine Einladung zu den Firmeröffnungsgottesdiensten sowie zu den Informationstreffen. Diese finden am 2. und 3. April statt. Wer aus diesem Kreis noch keine Einladung bekommen hat, wendet sich an Michael Barth-Rabbel, barth-rabbel@seelsorgeeinheit-schwetzingen.de. Auch ältere Jugendliche sowie Erwachsene, können an der Vorbereitung und am Empfang des Sakramentes der Firmung teilnehmen. Weitere Infos gibt es unter https://kath-se-schwetzingen.de/firmung. zg

