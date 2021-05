Firmungen werden nun durchgeführt

„Was lange währt, wird dann doch gut. Von Freitag an bis Ende Juni werden wir in unserer Seelsorgeeinheit das Sakrament der Firmung feiern. Pfarrer Uwe Lüttinger und Kooperator Reinholdt Lovasz spenden den Jugendlichen in Kleingruppen das Sakrament“, teilt die katholische Kirchengemeinde mit.

Im Januar 2020 haben sich über 120 Jugendliche in der Seelsorgeeinheit zur Firmvorbereitung angemeldet. Der Firmweg war geplant und terminiert. Gruppenstunden, Wochenende und gemeinsame Aktionen waren vorgesehen. Dass der Firmweg gelingt, haben sich 27 ehrenamtliche Mitarbeitende bereiterklärt, die einzelnen Kleingruppen zu leiten.

Viel Durchhaltevermögen

Doch dann trat Corona in unser Leben und hat dafür gesorgt, dass vieles nicht mehr so möglich war, wie es gedacht war. Wohl konnten nach den Sommerferien noch wenige Präsenzgruppenstunden gehalten werden, doch dann ging nicht mehr viel. Durchhaltevermögen sowohl von den Gruppenleitern wie auch von den Firmanden war gefordert, formuliert es Pfarrer Uwe Lüttinger in seinem Schreiben. Die Gruppenleitenden haben bis heute digital den Kontakt zu den Jugendlichen ihrer Gruppe gehalten. „Dafür gilt es an dieser Stelle Danke zu sagen“, schreibt Pfarrer Lüttinger.

Doch jetzt ist es so weit: Im Sakrament der Firmung ruft der Firmspender mit dem Wort: „Sei besiegelt mit dem Heiligen Geist“ den Beistand, den Jesus uns allen verheißen hat, auf die Jugendlichen herab. Er möge sie in ihrem Leben begleiten und leiten, damit es gelingt. Das wird den Firmanden gewünscht. zg

