Fischerfest light beim ASV Frühauf

Neulußheim. Letztes Jahr stand das Fischerfest des ASV Frühauf Corona-bedingt noch unter dem Motto „Fisch ohne Fest“. Dank sinkender Inzidenzwerte kann in diesem Jahr wieder etwas mehr Stimmung aufkommen. Am ersten Juliwochenende wird der Verein ein Fischbacken im Fischerheim am Eichelgartensee organisieren. An beiden Tagen werden Zander- und Seelachsfilets sowie knusprige Forellen in der vereinseigenen Fischbäckerei gebacken und angeboten. Zudem gibt es noch goldgelbe, frische Forellen aus dem Rauch. Geöffnet ist am Samstag, 3. Juli, von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag, 4. Juli, von 10 bis 14 Uhr. Damit wieder etwas Sommergefühl aufkommt, öffnet Gaststättenwirt „Schorsch“ Keller seinen Biergarten. Hier können neben kühlen Getränken auch die ASV-Fischspezialitäten verzehrt werden. Die Fischerheim-Gaststätte bleibt geschlossen. Die Veranstalter garantieren eine strenge Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Die Bevölkerung ist an beiden Tagen eingeladen.

