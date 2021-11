Flächendeckend Impfzentren einrichten

Region. „Die massiv steigenden Infektionszahlen sind alarmierend!“, sagen die SPD-Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer, Sebastian Cuny und der Schwetzinger Daniel Born einstimmig in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Besondere Sorge macht ihnen aber die Auslastung der Intensivbetten im Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So sind laut Intensivregister fast alle Intensivbetten im Rhein-Neckar-Kreis belegt – 27 Prozent davon mit Corona-Fällen. Die Sozialdemokraten aus den Wahlkreisen Sinsheim, Schwetzingen und Weinheim fordern massive Anstrengungen für mehr Schutz und Impfungen – auch durch die Wiedereröffnung der Impfzentren.

„Wir haben bereits jetzt an einigen Standorten keine freien Intensivbetten mehr. Das betrifft alle Patientinnen und Patienten. Mit einem Schlaganfall kann man zum Beispiel nicht mehr vor Ort behandelt werden und das bei einem Wettlauf mit der Zeit.“ Dabei sei die aktuelle Entwicklung bereits im Sommer absehbar gewesen. „Nun sind die verbliebenen Impfangebote komplett überlaufen, die Hausärzte geraten ebenso an ihre Grenzen wie die mobilen Impfteams“, so Daniel Born. „Die Angebote reichen bei Weitem nicht aus, um die vierte Welle zu brechen. Darum brauchen wir wieder flächendeckend Impfzentren im Kreis. Nicht in der größten Halle, aber gut erreichbar und mit einem Angebot für alle!“

Kritik übt Sebastian Cuny am Verhalten der Landesregierung: „Das Ziel der Impfkampagne, eine Impfquote von 80 Prozent bis Mitte September wurde deutlich verfehlt, die Delta-Variante ist deutlich aggressiver und neben den Impfungen von Kindern ab zwölf stehen auch die Booster-Impfungen zum Schutz der älteren Menschen an. Und was hat die Landesregierung getan? Erst einmal die Impfzentren geschlossen. Dann die Nachverfolgung bei Ausbrüchen eingestellt und nun noch nicht einmal eine Maskenpflicht im Schulunterricht eingeführt, obwohl die Zahlen durch die Decke gehen!“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jan-Peter Röderer ergänzt: „Immer mehr Menschen begreifen jetzt, dass wir ohne eine ausreichende Impfquote nicht über den Berg kommen. Immer mehr Menschen begreifen, dass Ihre Ängste vor der Impfung unbegründet sind. Nun darf eine Impfung nicht daran scheitern, dass man tagelang in der Region herumfährt und sich vor Impfbussen bei klirrender Kälte die Beine in den Bauch steht.“

Info: Die aktuellen Corona-Zahlen für die Region gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/Corona