Schwetzingen. Eine Rauchwolke steigt über der Helmholtzstraße in Schwetzingen empor. Wie wir auf Nachfrage vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen, Walter Leschinski, erfahren, hat eine Gasflasche in einem Garten gebrannt. "Man wollte den Grill anwerfen, dann gab es eine Flammenbildung an der Gasflasche", erklärte Leschinski, der um kurz nach 20 Uhr noch vor Ort war. Das Gas habe sich entzündet und der Gartenschuppen geriet in Brand. Das Feuer war schnell gelöscht und griff nicht auf das Wohnhaus über. "Die Bewohner sind geschockt", erklärte Leschinski abschließend. Die Feuerwehr Schwetzingen war mit fünf Einsatzwagen vor Ort.

Eine Rauchwolke steigt über der Helmhotzstraße in Schwetzingen empor. © Schönfelder