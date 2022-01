Flötenrezital für 73 Gäste

Ein besonderes Konzert wird am Samstag, 5. Februar, um 18 Uhr in der Musikschule Schwetzingen, Mannheimer Straße 29, angeboten. Sina Merkel spielt ein Flötenrezital, bei dem sie von Atsuko Kinoshita (rechts) am Klavier begleitet wird. Auf dem Programm im Danzi-Saal stehen Werke von Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Tõru Takemitsu und André Jolivet.

Aufgrund der Corona-Situation stehen 73 Plätze zur Verfügung. Es ist eine Anmeldung per E-Mail bis spätestens 28. Januar an crmerkel@t-online.de erforderlich. Die Platzvergabe erfolgt nach Eingangsdatum. Es gilt 2Gplus mit den verordnungskonformen Ausnahmen. Die angemeldeten Besucher werden gebeten, etwa 30 Minuten vor Konzertbeginn anwesend zu sein. Der Eintritt ist frei. zg/Bilder: Musikschule