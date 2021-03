  Florian Reck von "Die Linke" beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Florian Reck, 29 Jahre, wohnhaft in Oftersheim, von der Partei "Die Linke".

Florian Reck kandidiert für den Landtag. © Reck

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Florian Reck: Die drei größten Probleme unserer Region sind die soziale Verdrängung und ihre Folgen – wie zum Beispiel mehr Verkehr, knapperer Wohnraum –, die Veränderung des Regionalklimas und das Absterben der Wälder sowie die Finanzierung der Dienste der Kommunen.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Reck: Heute Morgen, als ich beschlossen habe, doch eine halbe Stunde länger liegen zu bleiben, weil ich unglaublich müde von einer durchgearbeiteten Nacht war. Scherz beiseite: Ich ändere meine Meinung immer dann zu einem Thema, wenn ich bessere Informationen finde. So zum Beispiel zur Tiefengeothermie, die ich mittlerweile deutlich kritischer sehe als noch vor einem Jahr. Im Gegensatz zum Standardpolitiker habe ich allerdings auch kein Problem damit, zuzugeben, dass ich meine Meinung geändert habe.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Reck: Meine letzte Demonstration war eine von jungen Menschen in Schwetzingen organisierte Kundgebung nach dem schrecklichen Attentat von Wien, davor waren es Fridays for Future und Black Lives Matter.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Reck: Rund einem Fünftel der Schülerinnen und Schüler kriegt unser System in den Bereichen Lesen, Naturwissenschaften und Mathematik nicht die Fertigkeiten vermittelt, die sie brauchen, um sich in der komplexer werdenden Gesellschaft zurechtzufinden. Gerade auch im nichtgymnasialen Bereich braucht es deshalb mehr Förderung. Spitzenförderung ist wichtig, darf aber nicht für sich stehen.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Reck: Ich würde höhere Sozialquoten und längere Sozialbindungen einführen, und sowohl genossenschaftliche, kommunale oder anderweitig gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften besonders fördern. Insbesondere Kommunen müssen darin unterstützt werden, bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen – das muss übrigens nicht immer Neubau heißen.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Reck: Eine Straßenbahnlinie von Heidelberg nach Schwetzingen, mehr Schnellbuslinien, der Umbau der Bahnhöfe in Mobilitätszentren: An allen Bahnhöfen (und auch an besonders zentralen Bushaltestellen) sollen Umstiegsmöglichkeiten auf (Ruf-)Taxis bestehen, soll es unter anderem Leihräder und Leih-PKW sowie Reparaturstationen für Fahrräder geben.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Reck: Zum einen braucht es staatliche Investitionsprogramme: Nutzen wir die Gelegenheit, die maroden Schulen und die noch marodere Infrastruktur zukunftsfähig zu machen. Zum anderen müssen aber auch jene zur Kasse gebeten werden, die von dieser Krise profitiert haben! Wir plädieren daher als Linke für eine einmalige Abgabe auf sehr hohe Vermögen, die dann auch für Wirtschaftsimpulse genutzt werden kann.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Reck: Die Frage ist, ob der Hockenheimring in der jetzigen Form überhaupt langfristig weiterbestehen kann und muss. Das Geschäftsmodell des professionellen Motorsports geht nicht mehr auf und es wird in Zukunft immer weniger aufgehen. Ich plädiere daher eher dafür, zu überlegen, wie eine innovative Konversion der Flächen aussehen kann. Zum Beispiel primär als Eventgelände. Das Land kann hier bei der Planung und bei der Finanzierung von Pilotprojekten unterstützen. Finanzielle Unterstützung für den professionellen Motorsport, wie er jetzt ist, darf es von Landesseite nicht geben.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Reck: Gerade nach dieser Krise hat das Land die Pflicht, Kommunen und Kreise dabei zu unterstützen, attraktiv und lebenswert zu bleiben. Ich plädiere daher dafür, dass das Defizit weiterhin vom Land getragen wird. Allerdings sollte auch versucht werden, die originären Einnahmen der Kollerfähre durch Anreize zu erhöhen, um das Defizit zu senken. Selbst in der unmittelbaren Region wissen viele nicht um das tolle Ausflugsziel, das die Kollerinsel darstellt. Bewerben wir unsere Region stärker – vor allem auch bei den Menschen in der Region. Da Gute liegt so nah!

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Reck: Geothermie kann und muss einen wichtigen Beitrag zur Entcarbonisierung der Wärmeversorgung leisten. Ich sehe hier allerdings vor allem Chancen in der Nutzung der Oberflächengeothermie durch Ausstattung von Wohn- und Gewerbeimmobilien mit Wärmepumpen. Die Tiefengeothermie sehe ich in unserer Region vor allem wegen der „Fracking“-Komponente mittlerweile sehr viel kritischer. Allerdings gibt es hier neue Entwicklungen aus Kanada, die hoffen lassen, dass es in den kommenden Jahren auch eine seismologisch unbedenkliche Tiefengeothermie geben kann. So lange wäre aber noch zu warten. Von der Geothermie-Verstromung halte ich nichts. Wir sind eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands – der Photovoltaik-Ausbau wäre demnach sehr viel sinnvoller.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Reck: Ich war der Erste unter denen, die jetzt für den Landtag kandidieren, die sich für den Entenpfuhl eingesetzt haben. Ich bin Gründungsmitglied der Bürgerinitiative und habe deren Logo entworfen. Hier hat sich meine Haltung im Gegensatz zu anderen Kandidierenden nicht geändert, ich musste auf keinen Zug aufspringen, denn ich saß schon drin. Wenn die Kandidaten der beiden Regierungsparteien heute exakt das sagen, was ich schon vor anderthalb Jahren gesagt und geschrieben habe, dann mögen die Bürgerinnen und Bürger der Region darüber urteilen. Ich hoffe auf den Erfolg des Planabweichungsverfahrens, spätestens dann muss das Land Baden-Württemberg den Pachtvertrag mit der Firma Krieger kündigen. Zugleich muss aber eine strategische Wende in der Bau- und Siedlungsplanungspolitik begonnen werden, damit wir langfristig weniger Kiese und Sande zum Bauen benötigen.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Reck: Zunächst mal ist nicht nur Schwetzingen „Kulturstadt“, und es gilt nicht nur die Hochkultur in Schwetzingen zu fördern – auch wenn das natürlich wichtig ist –, sondern auch die Kulturangebote der kleineren Gemeinden haben es verdient Erwähnung zu finden und gefördert zu werden. Ich glaube, in unserer Region liegt ganz viel Potenzial im nachhaltigen Tourismus.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Reck: Darauf, durch den Schwetzinger Schlossgarten zu schlendern, danach mit dem Freundeskreis im „Blauen Loch“ ein kaltes Bier zu trinken oder vielleicht einen Eistee in der Cantina Mexicana auf dem Schlossplatz.

