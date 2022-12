Fluch, Fortüne und ganz viel Finten bei den Habsburgern

Speyer. Bernhard Weller und Götz Valter (Spitz & Stumpf) bringen den Aufstieg der Habsburger als Komödienspektakel im Historischen Museum der Pfalz auf die Bühne Bereits zum dritten Mal kooperieren die Pfälzer Komödianten mit dem Museum, um Geschichte auf der Bühne unterhaltend lebendig zu machen. Premiere von „Fluch, Fortüne und viele Finten“ ist am Donnerstag, 12. Januar, direkt im Museum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Habsburger – Aufstieg einer Dynastie im Mittelalter. Was harmlos klingt, ist eine Mischung aus Krimi, Daily Soap und Comedy. 250 Jahre deutsche Geschichte, die perfekt zum Wahlspruch von Bernhard Weller und Götz Valter passen: „Es hört halt ääfach net uff zu bassiere!“ Denn nicht nur die Habsburger, sondern auch die Wittelsbacher, die Nassauer, die Luxemburger, die Böhmen, sie alle wollten in dieser Zeit „mal König sein“.

Daher gab es allzu oft zwei Könige zur gleichen Zeit. Es gab Könige, die nie in Erscheinung traten. Es gab tote Könige, die munter weiter regierten. Es gab Könige mit drei Kronen und welche ganz ohne. Dazu Könige, die Kaiser waren, Könige, die nie Kaiser wurden und Könige, die auch noch Papst werden wollten. Apropos Päpste: Da gab es Heilige Päpste, die aber unbrauchbar waren und sogar Päpste mit Strapsen. Es gab zur besten Zeit drei Päpste gleichzeitig und Päpste, die auch Kaiser werden wollten. Und immer wieder tauchten die Habsburger auf. Ein politisches „Genkemenkes“ epischer Breite, wie gemacht für Weller und Valter, um in der ihnen eigenen komischen Weise auf den Punkt gebracht zu werden.

Mehr zum Thema Habsburger Der erste auf dem Thron Mehr erfahren Portugals 6:1-Gala «Beeindruckend»: Ramos übernimmt Ronaldos WM-Hauptrolle Mehr erfahren In Weinkeller an die Mosel und zu Trollen ins Ahrtal Besondere Weihnachtmärkte in Rheinland-Pfalz Mehr erfahren

Weller genießt es, im Rückblick Absurditäten, unfreiwillige Komik, das „Menschelnde“ herauszuarbeiten und zum Komödienspektakel verdichtet auf die Bühne zu bringen. Dort ist dann auch Götz Valter wieder sein kongenialer Partner. Gemeinsam schaffen Sie es – mehr als 20 schnelle Rollenwechsel inklusive – mit „entstaubter“ Geschichte ihr Publikum aufs Beste zu unterhalten.

Aufführungen gibt’s am 12. Januar, 23. Februar und 23. März um 19 Uhr im Forum des Historischen Museums, Tickets für 29/23 Euro oder als Kombiticket Habsburger + Comedy für 40 Euro mit Ausstellungsbesuch am Tag der Aufführung an der Museumskasse oder im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen. zg