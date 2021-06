Flüchtlinge erzählen vom Ankommen

„Wir sind jetzt hier! – Geschichten über das Ankommen in Deutschland“ lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die am Donnerstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, aus Schwetzingen übertragen wird. Dabei geht es um Flüchtlinge und ihr Leben in der neuen Heimat. Es handelt es sich um eine Filmvorführung mit anschließendem Gespräch. Filmemacher Niklas Schenck und einer der Filmprotagonisten, Azim Fakhri, sowie Siegrid Tautz (Fachberaterin Flüchtlinge/Diakonie), Markus Liu-Wallenwein (Integrationsbeauftragter in Schwetzingen) und Betroffene aus der Region gehören zu den Gesprächsteilnehmern. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Hebel-Gymnasium Schwetzingen statt und wird vom Evangelischen Kirchenbezirk Südliche Kurpfalz unterstützt. Eine Anmeldung, um entsprechende Zugangsdaten zu erhalten, ist notwendig unter www.fes.de/lnk/wirsindjetzthierschwetzingen01072021. zg

