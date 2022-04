Flüssige Ostereier

Zu Ostern lieber Bier als Schokolade und Kuchen? Dann ist die kommende digitale Bierprobe am Gründonnerstag, 14. April, um 19 Uhr aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen genau das Richtige. Die Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann wollen die Teilnehmer auf eine Reise durch interessante Bierlandschaften in Deutschland, Belgien und Schottland entführen. Die Route führt vom Allgäuer Osterbier und Badisch-Hopfenbetontem bis zur belgischen Fruchtbombe und schottischen Röstmalzüberraschung. Mitreisende können live auf Youtube dabei sein – und zwei Leser dieser Zeitung bekommen sogar die Chance, Bierpakete hierfür gratis abzustauben!

„Ostergenuss einfach mal anders war die Idee. Von der leichten Vorspeise bis zum aromenreichen Dessert ist bei dieser Bierprobe alles dabei“, erklärt Biersommelier Malte Brusermann. Bei der Auswahl hätten er und Welde-Chef Max Spielmann die Überlegung zugrunde gelegt, wie man einen Oster-Festschmaus mit Kuchenschlacht in Bier darstellen könne. Außerdem sollen die ausgesuchten Spezialitäten die Vorfreude auf den Sommer widerspiegeln, weshalb auch auf Fruchtiges geachtet wurde.

Mit dabei sind das Osterbier von der Privatbrauerei Zötler aus Rettenberg im Allgäu und das Citra Helles aus der Brauspezialitätenrange der Plankstadter Welde Braumanufaktur. Aus Münster kommt ein heller Honigbock, den die Gruthaus-Brauerei mit Sommerblütenhonig aus dem münsterischen Stadtgebiet verfeinert. Schoppe Bräu braut seit 2001 mitten in Berlin, von dort ist mit dem Juice Neipa ein hopfig-fruchtiges Frühlingsbier dabei, ein New England India Pale Ale. Zum Dessert gibt’s Himbeere satt mit dem Framboise-Lambic der belgischen Brauerei Lindemans und einen Ersatz für die Schokoladentorte in Form eines Marschmallow- und Schokoladenstout aus dem schottischen Hause Brewdog.

Aufs Losglück hoffen

Unsere Zeitung verlost zwei Bierpakete für die Oster-Verkostung. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist der Freitag, 8. April, 13 Uhr, Stichwort: Oster-Bier.

Passende Bierpakete können noch bis zum 10. April online auf www.digitalebierprobe.de bestellt werden – solange der Vorrat reicht.