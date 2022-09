Förderung für Unternehmen der Zukunft

Region. Bei Invest BW können wieder Anträge zur Förderung gestellt werden. „Invest BW ist das größte einzelbetriebliche Förderprogramm unseres Landes“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen. Insgesamt können rund 40 Millionen Euro abgerufen werden.

In einer Pressemitteilung hat Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut den Förderaufruf vorgestellt. „In den vergangenen beiden Jahren hat sich Invest BW zu einer Institution der Innovationsförderung im Land entwickelt. Mich freut sehr, dass besonders unsere Start-ups und unser Mittelstand davon profitieren“, wird Hoffmeister-Kraut zitiert.

In den zurückliegenden Jahren wurden rund 1200 Anträge eingereicht und mehr als 220 Millionen Euro für innovative Projekte von kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups abgerufen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Anträge können nach Angaben des Ministeriums alle Unternehmen einreichen, die ihren Sitz, eine Niederlassung oder eine Betriebsstätte in Baden-Württemberg haben oder beabsichtigen, sich auf eine dieser Arten im Bundesland anzusiedeln.

Bei Anträgen unter 200 000 Euro sind die zu erbringenden Bonitätsnachweise vereinfacht. Baumann ruft zur Teilnahme auf: „Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele unserer hiesigen Zukunftsunternehmen gefördert werden könnten.“

Informationen zur Antragstellung sind unter www.invest-bw.de zu finden.

Für alle Interessierten findet am 20. Oktober ein Webseminar statt, in dem Details zum Förderaufruf und zur Antragsstellungerklärt sowie Fragen beantwortet werden.

Die Anmeldung für das Webseminar ist über folgenden Link möglich: https://attendee.gotowebinar.com/register/8869199976129128461