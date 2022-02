Förderung von und für Gründerinnen

Schwetzingen. Frauen gründen viel seltener Unternehmen als Männer. Das soll sich in der Rhein-Neckar-Region nun ändern. Konkrete Unterstützung bietet das Gründerinnen:Netz RNK. Das Netzwerk richtet sich an alle Gründerinnen in der Region – und an solche, die es werden wollen. Erfahrungsaustausch, Vernetzung und Mut zur Selbstbestimmung: Das sind drei der Aspekte, in denen das Projekt die Gründerinnen laut einer Pressemitteilung unterstützen möchte.

Beim Online-Auftakt am Donnerstag, 24. Februar, um 17 Uhr steht neben der Keynote über „Female Founders“ durch Investorin Ina Schlie auch ein Bericht aus der Praxis auf dem Programm: Das Gründerinnen-Quartett der nahBAR aus Wald-angelloch erzählt, wie es von einer Idee unter Freundinnen zum geschäftlichen Erfolg kam. Interessierte werden gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: www.eveeno.com/971137035.

Kreis beteiligt sich

Von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises und der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald begründet, vereint das Konzept des Gründerinnen:Netz RNK zwei Ebenen: „Wir wollen die Gründerinnen in der Region sichtbarer machen – nach außen, aber auch nach innen gegenüber Gleichgesinnten“, sagt Projektleiterin Johannah Illgner. Einerseits sollen regelmäßige Veranstaltungen ein Kennenlernen untereinander ermöglichen und Gründerinnen und Interessierte zusammenbringen. Andererseits möchte das Netzwerk auch Expertinnen und Experten involvieren: Handwerkskammern, Banken, Gründerzentren und andere geben ihr Wissen an das Netzwerk weiter.

Die geplanten vierteljährlichen Netzwerktreffen sollen ein abwechslungsreiches Programm bieten mit Vorträgen zu Themen, die viele Gründerinnen beschäftigen, etwa zur Finanzierung eines Unternehmens. „Besonders auch Frauen im ländlichen Raum sollen angesprochen werden“, betont Gabriele Daniel, Co-Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf. Beate Reichelstein, ebenfalls Co-Leiterin der Kontaktstelle erklärt, dass viele Frauen in der Stadt und auf dem Land vor den gleichen Problemen stehen: „Finanzierung, geeignete Räumlichkeiten, Vereinbarkeit eines eigenen Unternehmens mit der Familie. Bei all diesen Herausforderungen kann das Netzwerk helfen.“ zg