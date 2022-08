Folgenschwerer Zusammenstoß

Schwetzingen. Im Bereich der Mannheimer Landstraße und der Einbiegung der Brühler Landstraße ist es in Schwetzingen am Montagnachmittag zu einem schwereren Unfall gekommen. Es erfolgte, von Mannheim stadteinwärts kommend, gegen 16.45 Uhr auf dem parallel zur Fahrbahn laufenden Radweg ein Zusammenstoß eines Rollerfahrers mit einem Radfahrer in unmittelbarer Nähe des Friedhofs. An dieser Stelle treffen zwei Radwege aufeinander, so dass dieser Umstand als Mitursache für den Unfall gelten könnte.

„Wir können noch nichts Näheres sagen“, reagierte das Polizeipräsidium Mannheim auf Anfrage dieser Zeitung. Die Polizeieinsatzkräfte seien am Abend noch unterwegs. Die Stabsstelle bestätigte indes, dass beide Unfallteilnehmer in verschiedenen Einsatzfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Schwetzinger Feuerwehr hatte derweil das ausgelaufene Öl aus dem Roller gebunden, bei der Bergung der Opfer geholfen und sperrte eine Spur Richtung Schwetzingen sicherheitshalber ab. Der Verkehrsdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist nicht geklärt, wie es zur fatalen Kollision auf dem Radweg kam. jüg/jog