Fontänen am Wasserturm legen Pause ein - planmäßige Zwischenreinigung

Mannheim. Eine Woche lang legen die Fontänen am Mannheimer Wasserturm planmäßig eine Pause ein: Vom Montag, 12. bis zum Freitag, 16. Juli, sprudelt das Wasser nicht, denn dann werden die Brunnenbecken und alle Anlagenteile komplett gereinigt. Im Auftrag der Stadt Mannheim überprüft das Mannheimer Energieunternehmen MVV die Anlagentechnik und befreit die Becken von Verunreinigungen die sich in den 14 Wochen seit der Inbetriebnahme der Anlage vor Ostern gebildet haben. Dazu lassen die MVV-Mitarbeiter das Wasser aus den Kaskaden-, dem Rechteck- sowie dem Rundbecken ab. Ab Samstag, 17. Juli, sprudeln die Fontänen nach Angaben der MVV wieder wie gewohnt. Mit dem Einschalten der Straßenlaternen werden die Fontänen wochentags weiß, an den Wochenenden farbig beleuchtet.

