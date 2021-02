  Fotosalon Schwetzingen: Online-Vernissage kommt gut an

Schwetzingen. Ob aus München, Mannheim oder aus Heilbronn, der Kreis der Fotosalon-Freunde hat sich in diesem Jahr nicht nur geografisch ausgedehnt. Bereits kurz nach der Premiere am vergangenen Samstag auf dem Youtube-Kanal der Volkshochschule Schwetzingen war das Video der Vernissage rund 200 Mal angeklickt worden. Am Sonntagmorgen waren es schon mehr als 300 Klicks.

Zum Thema „Bild im Bild“ sind insgesamt 30 Fotos der 15 Teilnehmer in Form einer Videoshow mit kurzen Statements der Fotografen präsentiert. Rüdiger Arndt, Monika Bauer, Anton Böhm, Siegfried Boes, Petra Disch, Ruth Fugger, Nicola Gerth, Pascale Grote, Frank Höltermann, Peter Reineke, Eva Schmidt, Tom Starzinski, Manfred Walter, Sibylle Wegner und Marcus Woida gehören dazu. Quasi als Bonusmaterial gibt es auch einige der Aufnahmen zu sehen, die man nicht für die Ausstellung ausgewählt hatte.

Ein Dialog entsteht

Petra Disch, stellvertretende Leiterin der VHS, verantwortlich für die digitale Technik beim Workshop und bei dieser Premiere sowie selbst Teilnehmerin, begrüßt darin die virtuellen Zuschauer. Ihr Dank geht an Leiter Jessen Oestergaard für die Unterstützung beim ersten online ausgerichteten Fotosalon.

Oestergaard erläutert den Gästen kurz den inhaltlichen Hintergrund des Themas, das seit Jahrhunderten kunsthistorisch angewandt, aber nie systematisch aufgearbeitet worden sei. Das Bild im Bild, so führt er aus, „wird nicht wahllos platziert, sondern schafft eine zweite Dimension, aus der ein Dialog entsteht und das Weiterdenken des Betrachters ermöglicht“. Wird das Ergebnis dabei als witzig, kritisch, symbolisch, satirisch, historisch informativ, emotional bewegend oder vor allem ästhetisch empfunden, so liegt dies im Auge des Betrachters.

Um das Bild im Bild einzufangen, bleibt Frank Hoeltermann seinem Vorbild beim Thema Lichtgebung auf der Spur, dem amerikanischen Maler Edward Hopper. Bei der Ausstellung der Fondation Beyeler in Basel erwischt er einen Besucher mit dem Rücken zur Kamera, just in dem Moment als dieser mit seinem Handy selbst das berühmte Gemälde „Gas“ fotografiert. So zeigt dessen Display ebenfalls das Werk Hoppers. Dazu ist der Schatten des Betrachters samt Kamera unterhalb des Gemäldes zu sehen. Es eröffnen sich vier faszinierende Ebenen im Spiel mit Licht und Schatten. Selbst ist die Frau und Fotokünstlerin dachte sich Petra Disch und gestaltete ihr Bild im Bild gleich doppelt. Zwei schräge Hundeköpfe - Beagle und Pudel mit ernster Miene - erschuf sie eigens als Holzdrucke. Ein Herr im Anzug, aufrecht in einem Sessel platziert, hält das gerahmte Bild des Beagles vor das Gesicht, ein zweiter Herr, diesmal auf einem Sofa, hält das Antlitz des Pudels hoch. Loriot lässt grüßen.

Ein bisschen Italien-Feeling verbunden mit Erinnerungen an einen Neapel-Aufenthalt empfindet Pascale Grote mit eigenen Mitteln nach. Zwei Wäschestücke - Handtuch und Bikini - fotografiert sie hängend auf der Wäscheleine. Alsdann klammert sie die analogen Abzüge, nass gemacht und eingerollt, wiederum an die Wäscheleine über der Badewanne. Es entsteht ein Bild der Gegensätze: Der bekannte Look des ikonisch-pittoresken Straßenbilds, abgewandelt durch die streng grafischen Linien von Fliesen, Badewanne und Textilmuster. Auch Rüdiger Arndt greift bei seinem Exponat auf eigene Werke zurück und spielt mit Gegensätzen. Während des Sommerurlaubs in Brandenburg lichtet er mit dem Handy Schloss Rheinsberg ab, zuhause in der Rhein-Neckar-Region fotografiert er bei gleichem Licht den Mannheimer Hafen. Seine Komposition „Tagtraum“ zeigt nun vor dem Hintergrund des Industriehafens das ins Bild gehaltene Handy mit der Ansicht des nördlich von Berlin, idyllisch an einem See gelegenen Barockschlosses.

Klar ist, dass Corona den Fotografen zugesetzt hat. Viele haben die Zeit zwischen den Lockdowns für ihre Aufnahmen genutzt - im Urlaub, bei Spaziergängen im Schlossgarten, Fahrten in die Region oder Museumsbesuchen - und das Beste daraus gemacht. Übereinstimmend aber klagen sie, dass ihnen bei allen digitalen Möglichkeiten der persönliche Austausch fehle. So sehen das auch die Online-Besucher der Vernissage wie Elke aus Heilbronn, die die „Vielfalt der Ideen und die perfekte Umsetzung“ lobt, aber die Atmosphäre der Veranstaltung und den Austausch vermisst.

Franziska aus Schwetzingen schätzt das Video als Alternative zum Live-Event und freut sich über die Infotexte, die neben den Bildern zu sehen sind. Zu ihren Lieblingswerken gehört Eva Schmidts „Ferropolino“. Die Fotografin stellt das Bild eines riesigen Tagebaugeräts für Braunkohle aus dem Freilichtmuseum „Ferropolis“ bei Dessau vor.

Mit gleicher Perspektive

Muriel und Marina aus Mannheim sind in Corona-Zeiten „hungrig nach Kultur“ und dankbar auch für rein digitale Kunstgenüsse. Wo sich die eine für die Symbolik „Wie der Herr so der Hund“ bei Petra Disch erwärmen kann, schätzt die andere den Witz des Tablet-Toaster-Bilds von Tom Starzinski. Einig sind sich die Beiden wieder in ihrer Bewunderung für Ruth Fuggers Werk „Allee“. Hier hat die Fotografin einen kleinen Ausschnitt des Schlossgartens perfekt in einen größeren Ausschnitt mit gleicher Perspektive eingepasst.

Wer sich selbst ein Bild der Bilder machen möchte, kann das auf dem Youtube-Kanal der VHS sowie in der Volkshochschule, sobald diese wieder zugänglich ist. Die Exponate sind verkäuflich, ebenso der Katalog zur Ausstellung. Interessenten können sich hier melden.

