  Frankenthals Oberbürgermeister der Untreue bezichtigt

Frankenthal. Noch im März soll beim Landesarbeitsgericht in Mainz darüber verhandelt werden, ob der langjährige kaufmännische Direktor der Stadtklinik Frankenthal wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren darf. Die erste Instanz hatte ihm Recht gegeben. Der 52-jährige Kurpfälzer hat am Donnerstag Oberbürgermeister Martin Hebich bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal angezeigt, heißt in einer Presseerklärung. Seine Vorwürfe: Anfangsverdacht des versuchten Prozessbetrugs, der falschen Verdächtigung, des Parteiverrats und womöglich der Untreue. Die Stadtverwaltung sagt am Freitagabend, ihr sei von einer Anzeige bisher nichts bekannt.

Hintergrund ist die außerordentliche Kündigung des Direktors im November 2019 durch Oberbürgermeister Hebich. Auslöser war der im August 2019 in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung erhobene Vorwurf, die Stadtklinik hätte Patienten aus finanziellen Gründen länger künstlich beatmet, als das die medizinische Indikation notwendig gemacht habe. Dieser Vorwurf hat sich inzwischen als unbegründet erwiesen. Die Stadt Frankenthal hatte von Gutachtern bestätigt bekommen, dass die Behandlungen „Goldstandard“ erfüllt hätten. Eine zweite außerordentliche Kündigung des Direktors wurde mit angeblichen Pflichtverletzungen begründet.

Was treibt den 52-Jährigen Kurpfälzer nun zu seiner Anzeige? „Die durch die Vorgänge ausgelösten Turbulenzen haben in der Stadtklinik Frankenthal große Verunsicherung herbeigeführt, ihr schwer geschadet und gründeten vor allem auf dem Fehlverhalten von Oberbürgermeister Martin Hebich. Um neues Vertrauen zu schaffen, müssen die Ereignisse objektiv aufgearbeitet werden. Der kaufmännische Direktor steht der Stadt Frankenthal dafür weiterhin mit seiner Fach- und Sachkenntnis zur Verfügung“, heißt es in der Presseerklärung von Freitagabend wörtlich.