Französisch auf dem Markt erprobt

„Was hast du dir geholt? Ist das gut?“ – fragten sich die Französischschüler der Carl-Theodor-Schule aus Schwetzingen gegenseitig, als sie an den Tischen auf den Kleinen Planken Platz nahmen und ihre Errungenschaften vom französischen Markt kosteten.

Viele hatten sich für Crêpes, Flammkuchen oder traditionelle Backwaren wie Baguette oder Croissants entschieden. Einige trauten sich jedoch auch an Spezialitäten wie Tartiflette (ein Kartoffelauflaufgericht mit Reblochon-Käse), probierten bretonische Kekse oder kauften ein kleines Mitbringsel für ihre Eltern.

Händler machen geduldig mit

„In erster Linie ging es jedoch darum, die Schülerinnen und Schüler mit den Händlern in Kontakt zu bringen und sie zu ermuntern, ihre Sprachkenntnisse in einer authentischen Situation zu erproben“, erklärten Französischlehrerin Barbara Bethke und ihr Kollege Clemens Meyer, die den Ausflug zum „Marché Gourmand“ für ihre achten und zehnten Klassen organisiert und sprachlich im Unterricht gezielt vorbereitet hatten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Jugendlichen seien natürlich etwas schüchtern, aber es sei eine gute Übung, fand eine Backwarenverkäuferin, die ihre junge Kundschaft freundlich und geduldig auf Französisch bediente. „Wir haben sogar Französisch gesprochen!“, berichteten diese dann stolz ihren Lehrern. Als es Zeit wurde, die Kleinen Planken wieder zu verlassen, fragten manche sogar, wie lange der Markt denn noch sei, da sie gerne – alleine oder mit ihren Eltern – noch einmal wiederkommen wollten. mey