Französischer Markt beginnt in Schwetzingen

Es ist französische Woche in Schwetzingen: Die Fête de la musique am Dienstag stimmte auf den französischen Markt „Marché Gourmand“ ein, der an diesem Donnerstag, 23. Juni, auf den Kleinen Planken vor dem Lutherhaus in Schwetzingen beginnt und dort bis Samstag, 25. Juni, zum Einkaufen, Treffen und Genießen einlädt. Beim Schlemmen wie „Gott in Frankreich“ sorgen die Chansons von Thibault Wolf und Corinne für die entsprechende Atmosphäre und Stimmung.

Der Geschäftsführer des Schwetzinger Stadtmarketings, Oliver Engert, freut sich, dass Geschäfte am Freitag, 24. Juni, ihre Türen für ein Late-Night-Shopping bis 22 Uhr öffnen und Samstag, 25. Juni, bis 16 Uhr zum Einkaufen einladen – dazu mit Aktionen. Dazu lassen sich einige vom Savoir-vivre animieren: „Möbius Lebensmittelpunkt“ kredenzt zum Beispiel am Freitagmittag Bouillabaisse, bei „Falke Exklusiv“ gibt es am Samstag ab 15 Uhr vor dem Ladengeschäft diverse Gin Tonics, darunter auch französische, sowie einen französischen Vermouth. „Gerne Natur“ in der Carl-Theodor-Straße 7 hält Kulinarisches mit französischer Note zum Verkosten bereit und bei der Bäckerei Grimminger in der Fußgängerzone gibt’s „French Kiss“ (Tasse Kaffee mit Croissant). So wächst die Vorfreude auf den Wochenausklang. kaba

Beliebt in den Vorjahren: Schöne Natur-seifen aus Frankreich. © Lenhardt