Frau (30) im Glück: Bei Fahrzeugüberschlag nur leicht verletzt

Oftersheim. Glück im Unglück hatte am Montagabend eine 30-jährige Frau. Sie überschlug sich mit ihrem Suzuki Swift gegen 19.35 Uhr auf der B 291 zwischen Walldorf und Oftersheim. Der Wagen kam aus bislang ungeklärten Gründen zwischen der Ausfahrt Golfplatz und der Ostkurve des Hockenheimrings von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Erdwall und eine Leitplanke. Dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Die Fahrerin wurde zur Sicherheit in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht, doch ihre Verletzungen waren nur leicht. Am Fahrzeug entstand laut Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von 4500 Euro. Die B 291 musste zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von 20 bis 21.50 Uhr voll gesperrt werden. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wolfgang Kollwitz, Einsatzleiter der Oftersheimer Feuerwehr, berichtete der Redaktion, dass die Wehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften bis zirka 21 Uhr vor Ort war. Sie sicherte die Unfallstelle, entfernte ausgelaufene Stoffe wie Öl und Bremsflüssigkeit und klemmte die Batterie des demolierten Fahrzeugs ab. Eine Spezialfirma reinigte anschließend noch die Fahrbahn.