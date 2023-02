Frau (64) in Schwetzingen von Kleinbus erfasst - schwer verletzt

Schwetzingen. Das war kein schöner Start in den Mittwoch für eine 64-jährige Fußgängerin und einen 54-jährigen Fahrer eines Kleinbusses: Der Mann fuhr kurz vor 7 Uhr auf der Karlsruher Straße in Schwetzingen und wollte in Richtung Zähringerstraße abbiegen. Dabei übersah er die Frau, die dort die Straße überquerte (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ersten Informationen der Polizei zufolge, hat der Autofahrer vermutlich das Rotlicht der Ampel übersehen, als die Frau im Ampelbereich über die Fahrbahn ging. Sie wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Es liegen jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen vor. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen weiter.