Frau und Mädchen täuschen Notlage vor und bestehlen 70-Jährigen

Hockenheim. 50 Euro haben eine Frau und ein Mädchen von einem 70-Jährigen in Hockenheim geklaut. Zutritt zur Wohnung des Mannes verschafften sich die beiden Diebinnen laut Polizeibericht vom Freitag, indem sie ihn um die Benutzung seiner Toilette fragten. Der Mann öffnete den Frauen gegen 11 Uhr die Tür des Hauses in der Jahnstraße und war nach deren Bitten der festen Überzeugung, dass es sich tatsächlich um eine Notlage handelte, weshalb er der Frau und dem Mädchen Einlass gewährte. Was der Mann laut Polizei allerdings nicht ahnte: Bei den beiden Unbekannten handelte es sich in Wirklichkeit um zwei Trickdiebinnen, die die Verrichtung der Notdurft lediglich vorgetäuscht hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem diese das Haus des Mannes betreten hatten, verwickelten sie den Mann in ein Gespräch. Der über 70-Jährige war dadurch abgelenkt und bemerkte nicht, wie die Trickdiebinnen einen 50 Euro-Geldschein aus einem Regal entwendeten. Erst nachdem die Unbekannten das Haus wieder verlassen hatten, stellte der Mann den Diebstahl fest. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Wer hat die Frau und das Mädchen gesehen und/oder kann weitere Angaben zu deren Fluchtrichtung machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Hockenheim, unter der Tel: 06205/28600.