Frau unter Drogeneinfluss mit zwei Kindern auf A5 unterwegs

St. Leon-Rot. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist auf der A5 bei St. Leon Rot eine Frau unter dem Einfluss von Marihuana mit zwei Kindern im Auto unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Mönchberg zeigte sich die Frau äußerst nervös und wies Zeichen von Drogenkonsum auf. Außerdem wollte sie etwas in der Fahrertür verstecken.

Die Beamten fanden schließlich zwei Joints sowie 0,79 Gramm Marihuana bei der Fahrerin. Ein Urintest auf der Wache reagierte positiv auf THC (Marihuana). Während der Maßnahme wirkte die Frau verwirrt und hatte Schwierigkeiten, Aufforderungen Folge zu leisten. Schließlich holte ihr Ehemann sie und die Kinder (zwei und neun Jahre alt) auf der Dienststelle ab. Die Frau muss mit einem Fahrverbot rechnen, außerdem ist das Jugendamt über den Vorfall informiert.