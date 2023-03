Frauen arbeiten an „ihrer“ Stadt

Anknüpfend an den bereits stattgefundenen Workshop trifft sich das erste Mal die Arbeitsgruppe „Frauenfreundliches Schwetzingen“ am Dienstag, 28. März, 18.30 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants „Grüner Hof“ in Schwetzingen.

Beim von der Frauen Union Schwetzingen organisierten Zusammenkommen stellt Diana Conte die Ergebnisse des Workshops und Onlinefragebogens vor, auf deren Grundlage nächste Schritte erarbeitet werden. Unter dem Motto „Gestalte mit in deiner Stadt“ sind alle Schwetzinger Frauen eingeladen, bei der Arbeitsgruppe mitzumachen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt wird ebenfalls dabei sein. Anmeldung nimmt Luisa Rudnik unter der E-Mail luisa.rudnik@hotmail.de entgegen. zg