Frauen der Welt erzählen

Das literarische Duo Barbara Hennl-Goll und Dagmar Krebaum stellt am Dienstag, 27. September, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Schwetzingen Bücher über Frauenleben in anderen Ländern vor. Musikalisch umrahmt werden die literarischen Häppchen von Martina Netzer mit Gesang. Diese Veranstaltung ist ein Angebot innerhalb der interkulturellen Woche in Zusammenarbeit mit Bücherinsel, Volkshochschule und Integrationsbüro der Stadt Schwetzingen. Der Eintritt beträgt 15 Euro – Brezeln und Wein sind inbegriffen. Eintrittskarten gibt es in der Bücherinsel Schwetzingen, Mannheimerstraße 30, Telefon 06202/1 78 72 oder in der Bücherinsel Brühl, Mannheimerstraße 19a, Telefon 06202/ 9 47 95 55. zg

