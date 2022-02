Frauen, die Komponisten stark machen

Pünktlich zum internationalen Frauentag findet am Sonntag, 6. März, um 19 Uhr im Palais Hirsch am Schwetzinger Schlossplatz das Klavierkonzert „Frauengeschichten“ mit Tatjana Worm-Sawosskaja statt.

Die hier lebende international gefragte Konzertpianistin gestaltet ihr Konzert im dreidimensionalen Format mit Klaviermusik von Chopin, Liszt und Rubinstein, ihre Moderation mit vielen interessanten Erzählungen zum Thema wird mit dazu passenden Bildprojektionen unterstützt. Eine Pianistin, die über Musik erzählt und sie für alle Zuhörer verständlich und zugänglich macht, ist hier zu erleben.

Tatjana Worm-Sawosskaja lädt zum Kon-zert im Palais ein. © Worm-Sawosskaja

Diesmal geht es um die faszinierenden und einflussreichen Frauen des 19. Jahrhunderts wie etwa Maria Wodzinski, die 16-jährige Verlobte von Frédéric Chopin. Zudem um George Sand, die erfolgreichste Schriftstellerin Frankreichs und Lebensgefährtin von Frédéric Chopin oder um Gräfin Marie d’Agoult, die Partnerin von Franz Liszt und Mutter seiner drei Kinder. Aber auch um Carolyne Elisabeth Fürstin zu Sayn-Wittgenstein, die letzte große Liebe von Franz Liszt und dessen Förderin in seiner Weimarer Zeit, Maria Pawlowna, Großfürstin von Russland und Großherzogin von Sachsen-Weimar-Eisenach. Und Großfürstin Helena Pavlovna Romanova, – eine gebürtige Prinzessin von Württemberg – gilt als Gründerin des St. Petersburger Konservatoriums und Förderin von Anton Rubinstein.

Tatjana Worm-Sawosskaja hat eine intensive Konzerttätigkeit im In- und Ausland ausgeübt und will mit ihren thematischen Konzerten und Projekten einen wesentlichen Teil zum heutigen Kulturleben in der Stadt beitragen. „Die Musik ist die Sprache meiner Seele. Dieses kostbare Gut möchte ich an Menschen vermitteln und dadurch ihre Herzen erreichen,“ lautet ihr Motto dabei.

„Ihr Klavierspiel ist faszinierend und großartig zugleich. Es ist augenscheinlich, wie sie sich beim Spielen der Musik hingibt und mit dem Klavierstück quasi verschmilzt“, schwärmt die Buchautorin Petra Nabinger von ihr. zg

Info: Tickets zu 25/10 Euro gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr, Reservierung unter Telefon 0172/7 50 74 39; Einlass ab 18.30 Uhr, die Dauer wird mit einer Stunde 15 Minuten angegeben.