Frauen im Mittelpunkt der Feier

Als die Frauen noch nicht viel öffentlich sagen durften, mitten im Ersten Weltkrieg, führte die badische Kirche erstmals einen Frauensonntag ein. Er sollte biblische Orientierung in einer aus den Fugen geratenen Zeit geben. Und so passt es gut, dass auch in unserer heutigen aufgewühlten Zeit wie jedes Jahr im Herbst ein Frauensonntag gefeiert wird. Unter dem Motto „Der Weg gehört denen, die ihn gehen“ (aus Jesaja 35,8) werden Frauen zum Aufbruch ermutigt, zu Wegen des Wandels, die Verwandlung ermöglichen.

Am Beispiel dreier Frauen – aus der Antike, dem 20. Jahrhundert und heute – werden exemplarisch solche Wege als Glaubensweg, als Friedensweg oder als Pilgerweg für den Klimaschutz aufgezeigt. Aus Wüsten können blühende Landschaften werden, Kriege müssen Frieden und Gerechtigkeit weichen, der „heilige“ Weg führt zu Gott. Mit seiner Heilszusage und Begleitung können auch heute in krisengeschüttelter Zeit Aufbrüche gewagt werden.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt alle Interessierten – Frauen wie Männer – am Sonntag, 9. Oktober, um 11 Uhr zum Frauensonntagsgottesdienst in die Stadtkirche ein. Gestaltet wird er von einem Team um Diakonin Margit Rothe. Die kirchenmusikalische Gestaltung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Nach dem Gottesdienst bietet ein Kirchencafé Gelegenheit zu Austausch und Begegnung. zg