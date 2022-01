„Frauen profitieren besonders stark von der Erhöhung“

Region. „Das sind gute Nachrichten für 17 000 Beschäftigte und ihre Familien in unserer Region. Jetzt gibt es bald mehr Gerechtigkeit im Rhein-Neckar-Kreis. Von einem Mindestlohn von 12 Euro, wie in Arbeitsminister Hubertus Heil noch für 2022 ankündigt, werden sehr viele Menschen profitieren. Mehr Einkommen, mehr Sicherheit, aber auch mehr Kaufkraft und mehr Wohlstand und damit eine bessere Zukunft“, so die beiden SPD-Kreisvorsitzenden Andrea Schröder-Ritzrau und Daniel Born in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Laut Daten des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) gibt es derzeit 17 060 Menschen mit einem Monatseinkommen von unter 2284 Euro brutto in unserer Region, also mit einem Stundenlohn von unter 12 Euro. „Genau diese hart arbeitenden Menschen werden von der Anhebung des Mindestlohns profitieren“, sagt Andrea Schröder-Ritzrau.

Die Studie zeige darüber hinaus, dass Frauen häufiger im Niedriglohnsektor beschäftigt sind als Männer. Im Kreis beträgt der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohn insgesamt 14,7 Prozent, doch die Frauen sind zu 22,9 Prozent und damit mehr als doppelt so häufig betroffen. „Die Erhöhung des Mindestlohns ist damit auch eine überfällige Gleichstellung der Arbeit von Männern und Frauen“, stellt Daniel Born heraus. „Gerade in Zeiten, in denen wir um jede Fachkraft kämpfen, darf das Geschlecht keinen Unterschied machen in der Entlohnung von Arbeit“, ergänzt Schröder-Ritzrau.

Besonders profitieren werden von einem höheren Mindestlohn demnach die Frauen, die An- und Ungelernten, die Beschäftigten unter 25 Jahren und die Beschäftigten ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Schröder-Ritzrau und Born sehen die Entscheidung als Beweis eines „hervorragenden Arbeitsstarts der SPD-geführten Regierung“. „Die Bundesregierung startet voll durch bei sozialer Gerechtigkeit. Ein wichtiges Projekt, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, wird von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil direkt in Angriff genommen. Das ist ein gutes Signal für die Beschäftigten“, freut sich der Landtagsabgeordnete Born und nimmt die überregionale Perspektive in den Blick. „Im reichen und einkommensstarken Baden-Württemberg haben bisher 430 000 Menschen für weniger als 12 Euro die Stunde gearbeitet. Das ist ein Armutszeugnis.“

Kreisrätin Andrea Schröder-Ritzrau sagt: „Ein höherer Mindestlohn ist ein Zeichen unseres Respekts für die Arbeit der Beschäftigten und er stärkt gerade in unseren Kommunen die Kaufkraft und die Konjunktur.“ Insgesamt fördere die Maßnahme den sozialen Zusammenhalt und damit auch den Wirtschaftsstandort Rhein-Neckar-Kreis. zg