Frauen und Frieden: Musik zum Weltfrauentag in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Schwetzinger Sängerin Martina Netzer wird am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr den Weltfrauentag musikalisch begehen – zum zweiten Mal in der Stadtbibliothek Schwetzingen. Gemeinsam mit ihrer musikalischen Begleiterin Luzia Storf wird sie Lieder zu Gehör bringen, die alle dem Motto „Frauen und Frieden“ verpflichtet sind. Neben der Begleitung am Klavier wird auch die Harfe zum Einsatz kommen.

Die beiden Künstlerinnen haben erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mehr war bislang nicht zu erfahren – auch nicht, ob es wieder ein „Special“ geben wird wie die Live-Schalte mit Marlies Krämer, einer betagten Feministin, die unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Wettertiefs nicht mehr mit ausschließlich weiblichen, sondern auch männlichen Vornamen belegt werden.