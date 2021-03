Region. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hat die Gewerkschaft IG BAU vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis gewarnt. „Insbesondere Minijobs werden in der Krise zunehmend zur Karrierefalle“, kritisiert Bezirksvorsitzender Wolfgang Kreis in einer Pressemitteilung. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind aktuell 60 Prozent der insgesamt rund 47.900 geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnisse im Rhein-Neckar-Kreis in Frauenhand. In der Gebäudereinigung liegt der Frauenanteil bei den 450-Euro-Stellen sogar bei 68 Prozent. Den ausführlichen Artikel gibt es hier.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren