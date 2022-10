Frecher Dieb trickst Hotelportier in Schwetzingen aus und erbeutet große Summe Geld

Schwetzingen. In der Nacht zum Montag hat ein dreister Dieb den Nachtportier im eXo-Square-Hotel in Schwetzingen ausgetrickst und so eine große Summe Bargeld erbeutet. Gegen 0:30 Uhr meldete eine bisher unbekannte Person, aus dem Treppenhaus heraus, dass es im 6. Stockwerk des Hotels in der Carl-Benz-Straße brennen würde. Wie die Schwetzinger Polizei mitteilt, begab sich der Nachtportier daraufhin in das Stockwerk, konnte jedoch keinen Rauch und glücklicherweise auch keinen Brand oder sonstige Auffälligkeiten in diesem oder in anderen Stockwerken feststellen.

Schnell stellte sich also heraus, dass der mutmaßliche Brand lediglich ein Ablenkungsmanöver gewesen war. Denn als der Nachtportier zum Eingangsbereich zurückkam, musste er die unangenehme Tatsache feststellen, dass die Hotelkasse in der Zwischenzeit aufgebrochen war und ein hoher Geldbetrag fehlte. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Derzeit werden die gesicherten Videoaufnahmen und ausgewertet.