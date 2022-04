Freibadfreuden im Bellamar schon zu Ostern

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Becken auf Hochglanz poliert, der parkähnliche Außenbereich präsentiert sich im frühlingshaften Gewand: Es ist gerichtet für die Open-Air-Saison 2022. Das Bellamar-Team steht in diesem Jahr zu einem besonders frühen Termin motiviert und erwartungsfroh in den Startlöchern, denn bereits am Gründonnerstag, 14. April, öffnet das Freibad um 7 Uhr seine Becken – übrigens als eines der ersten im gesamten Umkreis! Mit einem Willkommensgruß in Form von Kaffee und Kuchen für die ersten Badegäste und einem besonderen Willkommensbonus für alle Jugendlichen unter 16 Jahren, denn die haben am Eröffnungstag freien Eintritt!

In direkter Nachbarschaft zum Freizeitbad bietet das Freibad viele Attraktionen für Groß und Klein und verspricht auch in diesem Jahr wieder den ultimativen „Badespaß pur“ für die ganze Familie. Großräumige Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer, das separate Springerbecken, die spaßige Breitrutsche, eine großzügige Liegewiese mit Parkcharakter, verschiedene Sportmöglichkeiten von Volleyball und Tischtennis bis hin zu Federball-Plätzen und nicht zuletzt die beliebte Großrutsche sind Garanten für vergnügliche Badestunden in den Frühlings- und Sommermonaten.

Doppelter Spaß zu einem Preis

„Nach zwei Jahren endlich wieder mit dem vollen Programm und ohne Einschränkungen, zumindest aus heutiger Sicht. Für die Sommermonate haben wir zahlreiche Aktionen vorbereitet, über die wir rechtzeitig informieren werden. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielt, dann packt man kurzerhand seine Siebensachen und geht nebenan ins Hallenbad. Unser Allwetterbad macht’s möglich, denn Hallen- und Freibad können bekannterweise gemeinsam genutzt werden. Sprich, der doppelte Badespaß zu einem Preis“, freut sich Alexander Happold auf einen hoffentlich „normalen Badebetrieb“ und macht sicherheitshalber darauf aufmerksam, dass im Falle eines Falles eventuell geänderte Zutrittsbedingungen tagesaktuell auf der Bellamar-Homepage und auf Facebook kommuniziert werden. „Die Eintrittskarten können die Badegäste gerne nach wie vor online unter bellamar-schwetzingen.de kaufen, das System hat sich gut bewährt. Aber auch gerne an der Kasse, beides ist wieder möglich. Saisonkarten und Gutscheine werden allerdings nur über die Kasse ausgegeben“, informiert der Bäderleiter.

Für die leckere oder erfrischende Komponente sorgt das Bellamar-Restaurant „Verlan“ an den verschiedenen Verkaufsstellen im Innen- und Außenbereich. Denn ein frisch gezapftes Bier, eine schmackhafte Bratwurst oder einfach nur eine leckere Tüte Pommes rot-weiss machen den Badetag im Bellamar rundum perfekt.

Öffnungszeiten: Freizeitbad täglich 10 bis 22 Uhr (auch an Feiertagen), Freibad täglich 7 bis 21 Uhr.

Weitere Informationen, Eintrittspreise und die geplanten Sommer-Aktionen gibt es unter bellamar-schwetzingen.de