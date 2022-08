Freibadsaison im Bellamar verlängert

Das sind doch mal gute Nachrichten für alle Freiluftschwimmer: Das Freibad im Bellamar bleibt bis 16. September geöffnet. Allerdings muss das Hallenbad kurzzeitig wegen kleineren Revisions- und Reinigungsarbeiten geschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Zusätzlich macht die für Mitte September geplante Sauna-Eröffnung nach den umfangreichen Erweiterungsarbeiten eine ausgiebige Reinigungsaktion des gesamten Areals erforderlich.

„Nach dem großen Andrang der vergangenen Wochen und Monate wollen wir einfach alles noch mal gründlich checken“, informiert Bellamar-Werkleiter Patrick Körner. In der Zeit von Montag, 12. September, bis einschließlich Freitag, 16. September, bleibt das Hallenbad des Bellamars deshalb geschlossen.

Weitere Option geplant

Um den Badegästen die Lust auf Wasser aber nicht gänzlich zu verwehren, wird das Freibad seine Becken in diesem Jahr etwas länger als geplant geöffnet halten.

„Eigentlich wäre die Freibadsaison am Sonntag, 11. September, beendet. Vor dem Hintergrund der Revisions- und Reinigungsarbeiten verlängern wir diese jetzt aber bis einschließlich Freitag, 16. September. Am 17. September öffnet das Hallenbad dann wieder, also bieten wir durchgängigen Badespaß an, das war uns wichtig“, erklärt Körner die Zielsetzung im Sinne der Badegäste. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Nichtschwimmerbecken im Freibad eventuell auch über den 16. September hinaus für Hallenbadbesucher zur Verfügung steht. Selbstverständlich mit der Einschränkung, dass es die dann herrschenden Witterungsverhältnisse erlauben. zg

