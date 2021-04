Region. Das baden-württembergische Handwerk sucht Nachwuchs und hat sich dafür eine besondere Methode einfallen lassen: ein Azubi-Speed-Dating. An einer Ausbildung im Handwerk interessierte Jugendliche können online schnell und einfach Kontakt zu Betrieben mit offenen Ausbildungsplätzen aufnehmen. In der Region Rhein-Neckar-Odenwald warten zahlreiche Handwerksbetriebe auf Anfragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf einer Online-Plattform können Schülerinnen und Schüler nach freien Lehrstellen suchen und sich ein 15-minütiges Kennenlern-Gespräch per Telefon oder Video buchen. Die mitmachenden Handwerksbetriebe quer durch alle Gewerke haben dort Gesprächstermine zu offenen Ausbildungsangeboten mit einer kurzen Beschreibung der Tätigkeit und weiteren Rahmenbedingungen hinterlegt. Die Aktion läuft noch bis Ende April. Interessierte können sich unter https://www.hwk-mannheim.de/artikel/azubi-jetzt-65,791,5432.html informieren. Die Speed-Dating-Plattform des baden-württembergischen Handwerks findet sich unter https://valyn.de/azubi-speed-dating-handwerk/aktion

