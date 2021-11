Freie Wähler Schwetzingen: Zustände in der Friedrichstraße sind untragbar

„Derzeit kann man keine fünf Minuten in der Stadt spazieren gehen, ohne dass man auf die Verkehrsverhältnisse in der Friedrichstraße angesprochen wird“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Carsten Petzold: „Was sich derzeit in der Friedrichstraße abspielt, spottet jeder Beschreibung. Stau ohne Ende, insbesondere auf der Linksabbiegerspur Richtung Schlossplatz. Die Ampelschaltung ist für den normalen Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Mal reicht es für zwei Fahrzeuge, mal für sechs. Ein System ist nicht erkennbar. Dann noch eine Schlafmütze vor der Ampel und nichts geht mehr“, schimpft er.

Die Folge sei nicht nur ein Rückstau bis zum Bismarckplatz und manchmal bis in die Südtangente, nein auch die Nebenstraßen verstopfen, weil der Verkehr nicht mehr abfließe. Petzold sagt: „Wer wie ich beruflich unterwegs ist, kann nur noch den Kopf schütteln. Dann fahren manche Kraftfahrer noch bei gelb oder rot verbotswidrig in den Kreuzungsbereich ein und blockieren diesen, so dass der Verkehr aus Richtung Nadlerstraße zusätzlich steht. Eine Posse, ein Schildbürgerstreich, mehr fällt mir dazu nicht mehr ein“, sagt Petzold.

„Hätte ich genug Personal“, so Metzgermeister und Freie-Wähler-Beisitzer Heinrich Back, „könnte ich auf der Straße vor meinem Geschäft belegte Brötchen an die Leute in der Schlange verkaufen.“ Was einmal mit der Umkehr der Einbahnstraßenregelung im unteren Teil der Clementine-Bassermann-Straße begann, schon hier sei es zumindest im Berufsverkehr zu untragbaren Zuständen gekommen, sei jetzt mit der Sperrung der L 599 nicht mehr hinnehmbar. Die Einspurregelung am Schlossplatz setze dem Ganzen die Krone auf. „Das kann so auf keinen Fall weiter hingenommen werden“, sagt auch Stadträtin Elke Ackermannbeim Fraktionstreffen.

Natürlich sei dies ursprünglich aufgrund eines Beschlusses des Gemeinderates zustande gekommen, aber das ist nichts, was man nicht korrigieren könne. Wenn damals absehbar gewesen wäre, was aus dieser Maßnahme folgt, wäre das Abstimmverhalten sicher anders gewesen, meint Stadträtin Elfriede Fackel-Kretz-Keller dazu. Deshalb fordern die Freien Wähler von der Verwaltung Maßnahmen ein. Ob dies bis zu einer Korrektur des Einbahnstraßenbeschlusses gehe, müssten die Gespräche zeigen.

Diskussion im Ausschuss

Das Ende der Sperrung der L 599 sei absehbar und auch der Schlossplatz könne wohl ab nächster Woche wieder zweispurig werden, sofern die Befürchtungen einer Schließung des Weihnachtsmarktes von Landesseite aus wahr würden. Das entspanne die Situation etwas, aber das Grundproblem bleibe. Stadtrat Karl Rupp kündigt an, dieses Thema in der Ausschusssitzung am Mittwoch zur Diskussion zu stellen.

Das bedürfe dann auch einer scharfen Überwachung der Fahrradstraße Marstallstraße. Denn der Kraftfahrzeug-Schleichverkehr über die Marstall- in die Bassermann- Straße müsse verhindert werden. In einem ersten Vorgespräch mit SFW-Fraktionsvorsitzenden Carsten Petzold habe Bürgermeister Matthias Steffan Entgegenkommen signalisiert. Zumindest derart, dass er zusagte, die Ampelschaltung für Linksabbieger in der Friedrichstraße optimieren zu lassen, damit der Verkehr schneller abfließen könne. Das sei aber nur ein Schritt in die richtige Richtung.