Freikarten für Schloss in Flammen in Schwetzingen gewinnen

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben es für es für das Jahresprogramm in Schwetzingen angekündigt (wir berichteten): In diesem Jahr ist die achte Auflage von Schloss in Flammen im Programm. Die festliche Operngala mit spektakulärem Feuerwerk des Mannheimer Sommers soll am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr im Schlossgarten Schwetzingen stattfinden. Karten gibt es bereits zu kaufen und bei dieser Zeitung zu gewinnen.

Es wird eine atemberaubende Schlossnacht unter totaler farblicher Illumination der gesamten Schlossfassade, dazu eine Operngala des Nationaltheaters Mannheim sowie dem Orchester und den Solisten des Nationaltheaters mit den schönsten Kompositionen aus der Welt der Oper. Das Ganze krönt ein Höhenfeuerwerk, welches nach dem Vorbild englischer Königshöfe angelegt wurden. Die gesamte Boden- und Luftpyrotechnik entspricht einer partiturgerechten Abfeuerung. Wasserfälle aus Feuer, Blitze, Installationen auf der Erde, an den Springbrunnen und am Gebäude ergänzen wirkungsvoll das Spektakel und die Gesamtillumination des Schlosses, wenn das Feuerwerk synchron zur mitreißenden, live gespielten Konzertmusik abgefeuert wird. Hierfür konnte der international renomierte Pyrokünstler Renzo Cargnelutti gewonnen werden. „Für Schwetzingen werde ich mir ganz besondere Höhepunkte ausdenken“, so der Künstler.

Hier gibt es Karten für das Spektakel Schloss in Flammen am Samstag, 25. Juni , ab 20 Uhr im Schlossgarten Schwetzingen.

Karten von 82,50 bis 26 Euro ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie dem SZ-Kundenforum, an der Theaterkasse des Nationaltheaters Mannheim und telefonisch unter 01806/570000 oder 0621/16 80 150, ebenso unter www.nationaltheater-mannheim.de oder www.schlossinflammen.de

Abonnenten des Nationaltheaters Mannheim erhalten an der Theaterkasse am Goetheplatz in Mannheim (nur dort) 15 Prozent Rabatt auf die regulären Ticketpreise.



Für die Rasenflächen hinter der Bestuhlung wird es günstige Picknick-Karten zu kaufen geben. Die Picknick-Gäste dürfen sich selbst versorgen. Eine Jury kürt den schönsten Platz – gern mit einfallsreichen Arrangements und auffälliger Kleidung.

Unsere Zeitung verlost fünfmal zwei Freikarten für Schloss in Flammen. Das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist Donnerstag, 14. April, 12 Uhr, Stichwort: Schloss in Flammen.