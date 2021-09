Freiluft-Gottesdienst mit Abendmahl

Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen feiert am Sonntag, 5. September, um 10 Uhr den Open-Air-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde im Garten des Melanchthon-Hauses (Kurfürstenstraße 17). Auch an diesem Sonntag wird eine corona-konforme Form des Abendmahls getestet, die der Kirchengemeinderat ausgearbeitet hat. Und passend zum Abendmahl geht es auch in der Predigt um Wein und seine Qualitäten.

Der Gottesdienst, der bei jedem Wetter stattfindet, wird musikalisch von Detlev Helmer mitgestaltet. Es muss im Garten keine Maske getragen werden, allerdings sind die Abstandsregeln einzuhalten. Gemeindegesang ist erlaubt.

Besucher, die keine Möglichkeit finden, an das Melanchthon-Haus zu kommen, bittet die Kirchengemeinde bis an diesem Freitag, 12 Uhr, um Rückmeldungen an das Pfarramt (Telefon 12 72 40). Es kann sich melden, wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt oder wer eine Mitfahrgelegenheit anbieten könnte. zg